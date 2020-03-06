إحالة المدعي العسكري للحجر الصحي لإصابته بكورونا

أعلن رئيس القضاء العسكري الفلسطيني اللواء إسماعيل فراج، الجمعة، إصابة المدعي العام العسكري جهاد عوض شوكة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال فرج، في تصريحات صحفية، إنه تم تحويل "شوكة" للحجر الصحي؛ إثر التأكد من إصابته.

وأوضح أنه تم اكتشاف إصابة "شوكة" بالفيروس، الخميس، بعد لقائه قريبا له كان يعمل في فندق بمدينة بيت لحم، سبق أن اكتشف فيه عدة إصابات بـ"كورونا".

وطالب فراج كل من اختلط بالمدعي العام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

وحتى الجمعة، سجلت فلسطين 16 إصابة بـ"كورونا"، وفق وزيرة الصحة مي كيلة.

هذا ونفى الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى فواز البرغوثي ما تم نشره وتداوله عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن هناك إصابة بفايروس "كورونا" لأحد كوادر القضاء العسكري.

وأكد البرغوثي، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن هيئة القضاء العسكري جهة مستقلة وهي صاحبة الحق في التصريح بأي أمر يتعلق بها.

وأضاف أن أي خبر أو تصريح خاص بالقضاء ومصرّح بنشره يتم نشره عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، وإرساله لوكالات الأنباء لتداوله. ودعا لضرورة توخي الدقة في تناول ونشر أي معلومات أو أخبار على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى.