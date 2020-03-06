فصائل المقاومة: اعتقال أجهزة أمن السلطة للنائب خضر مرفوض وطنياً وأخلاقيا

دانت فصائل المقاومة الفلسطينية مداهمة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية منزل النائب السابق حسام خضر، واعتقاله، مؤكدة أن ما حصل عمل مدان ومرفوض وطنياً وأخلاقياً.

وأكدت الفصائل في بيان لها، أن اعتقال الأجهزة الأمنية النائب عن حركة فتح هو دليل معاداتها لكل صوت حر وشريف مهما كان انتماؤه ؛ وهو ما يجعلها في مواجهة كل مكونات شعبنا واطيافه.

واعربت عن استغرابها من استمرار حالات الاعتقال السياسي التي تمارسها السلطة في الضفة في ظل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وقدسنا التي تستوجب فعلاً ميدانياً ينهي الاتفاقيات الموقعة مع المحتل وملحقاتها التي اضرت بالقضية الوطنية.

وطالبت بالإفراج السريع والفوري عن النائب خضر وكل المعتقلين السياسيين لدى اجهزة أمن السلطة، والذي لا يخدم اعتقالهم الا عدو شعبنا وهو مخالف للإجماع الوطني برمته.