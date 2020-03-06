ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

كيلة: تسجيل 9 حالات جديدة بفايروس كورونا يرفع العدد لـ 16 حالة في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:35 - 06 مارس 2020
مي كيلة مي كيلة
مشاركة

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في بيت لحم إلى 16 حالة.

وأوضحت كيلة، أن الفحوصات أثبتت إصابة 9 مواطنين بالفايروس المستجد إضافة إلى 7 حالات تم اكتشافها أمس، ليصبح العدد 16 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أنا أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس، باستثناء الحالات السبع.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

الأكثر مشاهدة

متعلقات