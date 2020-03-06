كيلة: تسجيل 9 حالات جديدة بفايروس كورونا يرفع العدد لـ 16 حالة في بيت لحم

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في بيت لحم إلى 16 حالة.

وأوضحت كيلة، أن الفحوصات أثبتت إصابة 9 مواطنين بالفايروس المستجد إضافة إلى 7 حالات تم اكتشافها أمس، ليصبح العدد 16 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أنا أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس، باستثناء الحالات السبع.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك ثلاث حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.