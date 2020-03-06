120 حالة بالحجر المنزلي في فلسطين.. كم حالة في غزة؟!

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ان عدد حالات الحجر الصحي المنزلي بلغت حوالي 120 حالة.

وأوضح الوزارة في تقريرها اليومي حول مرض كورونا أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي حالياً في اكاديمية اريحا بلغ 3 حالات، إلى جانب احتجاز 5 حالات في الحجر الصحي بمعبر رفح.

وجددت الصحة التأكيد على تشخيص 7 حالات اصابة بمرض كورونا في فلسطين حتى اصدار التقرير .

وذكرت الوزارة إلى أن اجرت حوالي 355 فحصاً لعينات مشتبه باصابتها بمرض كورونا من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر وزارة الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 -1-2020 وكانت جميعها سلبية (اي انها غير مصابة بالفيروس باستثناء الاصابات السبعة).

واكدت الوزارة ان طواقمها سحبت عينات مخاليط محتملين للحالات المصابة في بيت لحم وفي اريحا ونابلس.