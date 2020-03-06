" الأونروا" تعلن تعطيل الدراسة 30 يوماً في الضفة المحتلة بسبب كورونا

أعلن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" إغلاق كافة المدارس التابعة لها في فلسطين حفاظا على الطلبة والمعلمين وخوفا من انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف ٧ حالات في بيت لحم.

وقالت الوكالة في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية وعربية "تماشياً مع قرارات وكالة الغوث الدولية، قررت الأونروا إغلاق كافة مدارس الأونروا لثلاثين يوما (30) ،وستعوض الأونروا كافة الأيام الضائعة وذلك بتمديد العام الدراسي نتمنى السلامة للجميع".

في السياق، قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن الوكالة قررت تعطيل كافة مدارسها في قطاع غزة غدا السبت، تماشيا مع القرار الرسمي، كإجراء احتياطي.

وأضاف أبو حسنة في اتصال مع "وفا" أنه سيتم دراسة تطورات الأوضاع، وبحث حيثيات الموضوع مع الجهات الرسمية الفلسطينية، ومنظمة الأمم المتحدة من جهة أخرى، وبناء على ذلك سنقرر استئناف الدوام كالمعتاد، أو تعطيل المدارس.