وزير التنمية الاجتماعية يعلن إغلاق دور الحضانة لمدة 30 يوماً

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني اليوم الجمعة، إغلاق كافة دور الحضانة اعتبارا من يوم غد السبت، لمدة شهر، تنفيذاً للمرسوم الرئاسي بشأن اعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً.

وجاء في القرار "إنه بناء على الصلاحيات المخولة لنا واستنادا إلى لائحة تنظيم دور الحضانة رقم 11 لعام 2011 وتماشيا مع إعلان حالة الطوارئ وحفاظا على سلامة أطفالنا، قررنا إغلاق دور الحضانة لمدة شهر من تاريخه، وتتحمل كل حضانة مسؤوليات وتبعات ذلك في حال عدم الالتزام"، مشددا على أن صحة أطفالنا وحياتهم في هذا الظرف الطارىء أمر في غاية الأهمية.

وأكد مجدلاني أنه ينطبق على مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات، ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ما ينطبق على المدارس (الموظفين والطلبة)، حيث أنها ستغلق طيلة حالة الطوارىء.