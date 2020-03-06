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العقيد الحاج: لم يدخل بيت لحم أي وفد سياحي أجنبي ونعمل على إخراج 3000 سائح

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 17:21 - 06 مارس 2020
اغلاق بيت لحم بسبب كورونا اغلاق بيت لحم بسبب كورونا
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اعلن مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج، أنه لم يدخل اليوم الجمعة، أي وفد سياحي أجنبي، استناداً لحالة الطوارئ التي أعلنت بعد الكشف عن وجود مصابين بفيروس "كورونا"، وبناء على قرار وزارة السياحة والآثار.

وأوضح الحاج، أنه تم نشر أفراد الشرطة وقوات من الأمن على مداخل المحافظة، للتدقيق ومنع دخول الوفود الأجنبية.

وأضاف: "يوجد في مختلف الفنادق في المحافظة نحو 3000 سائح أجنبي، وقد تم إبلاغ أصحاب الفنادق ببقاء السياح فيها وعدم مغادرتهم"، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات لمغادرة المجموعات السياحية في حالة انتهاء الحجوزات.

 

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