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تكافل يصرف مساعدات نقدية عاجل لضحايا ومتضرري حريق النصيرات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:24 - 06 مارس 2020
حريق مخيم النصيرات حريق مخيم النصيرات
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أعلن مجلس أمناء اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي اليوم الجمعة، تقديم مبالغ مالية كمساعدة عاجلة لأسر ضحايا حريق النصيرات.

وأوضحت مجلس الأمناء أن المساعدات المالية ستوزع على النحو الآتي:

  1. 2000 دولار لكل أسرة من أسر الضحايا.
  2. المصابين الى فئات ثلاث: 1000 دولار لكل إصابة بليغة و700 للمتوسطة و400 للطفيفة.
  3.  كما ستقدم لأصحاب معامل البلوك والمطاعم والمخابز والمنجرة ومحلات الصرافة مساعدات نقدية بقيمة 2000 دولار.
  4.  لكل متضرر و1000دولار لأصحاب المنازل المتضررة بشكل كامل، و1000 دولار لأصحاب المحال المتضررة بشكل كامل، وأصحاب البسطات 500 دولار.
  5. 1000 دولار لأصحاب السيارات التي تضررت بشكل كامل.

وكان حوالي تسعة مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات في حريق داخل سوق النصيرات الشعبي، إلى جانب أضرارٍ مادية تقدر بملايين الدولارات.

 

 

 

 

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