تقرير صيني صادم يكشف معلومات مذهلة عن كورونا.. ما هو العمر المفضل للفيروس؟!

عبَرَ فيروس كورونا (COVID-19) الحدود وبدأ ظهوره في العديد من البلدان حول العالم بعد ظهوره في الصين، وتمكن الفيروس القاتل المستجد من القضاء على حوالي 3 آلاف شخص حول العالم.

واظهر تقرير أعده المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقريره الشامل الأول عن فيروس كورونا معلومات مذهلة عن معدل وفيات الفيروس حسب العمر.

واستند التقرير إلى 72314 من سجلات المرضى في الصين و 44،672 حالة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إجمالي عدد الحالات المكتشفة.

وذكر التقرير أن معدل الوفيات ارتفع تدريجيا مع تقدم العمر، على سبيل المثال لم يتم العثور على وفيات بين الأطفال 9 وما دون ذلك، في حين أن معدل الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 39 عامًا هو 0.2٪ ، فإن هذا المعدل يرتفع إلى 3.6٪ في الفئة العمرية 60-69. معدل الوفيات هو الأعلى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا بنسبة 14.8٪.

وأوضح التقرير أنَّ الأشخاص الذين يعانون من الأمراض أكثر عرضة لفيروس كورونا، وذكر التقرير أن معدل الوفيات لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية المزمنة أعلى من متوسط ​​معدل الوفيات.

أخيراً، كشف المسؤولون الصينيون أن معدل وفيات الرجال أعلى بنسبة 2.8٪ من النساء، حيث تم الإبلاغ عن معدل الوفيات لدى النساء بنسبة 1.7 ٪.