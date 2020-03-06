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تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي في عددٍ من الجامعات والمدارس بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:22 - 06 مارس 2020
الاونروا الاونروا
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أعلنت العديد من الدوائر الإدارية والأكاديمية في الجامعات والمدارس تعطيل الدوام التزاماً بمرسوم الرئيس إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم بسبب فيروس كورونا، والجامعات التي علَّقت دوامها كالتالي :

جامعة الإسراء

جامعة فلسطين

جامعة الازهر

جامعة الأقصى

جامعة القدس المفتوحة

المعاهد الازهرية

مدارس الوكالة قررت تعطيل الدراسة غدا مع تقدير الظروف اللاحقة بحسب اعلانها .

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أعلن مساء اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

في السياق، أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن قطاع غزة غير مشمول بإعلان الرئيس محمود عباس.

 

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