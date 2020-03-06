الحايك: حريق النصيرات صدمة وكارثة انسانية واقتصادية ويجب مساندة الضحايا

أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ان الحريق الذي وقع في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يمثل صدمة وكارثة انسانية واقتصادية.

وأوضح الحايك في تصريح صحفي ان هذه الكارثة والفاجعة وما تسببت به من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، تتطلب تكاتف الجميع والوقوف الى جانب أهالي الضحايا من القتلى والجرحى ومواساتهم بكافة الأشكال.

وتقدم الحايك باحر التعازي والمواساة من أهالي القتلى سـائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، كما تمنى للجرحى والمصابين بسرعة الشفاء والسلامة التامة وأن ينعم الله عليهم بموفور العافية والصحة.

كما طالب الحايك الجهات الرسمية بالوقوف الى جانب عائلات الضحايا للتخفيف من ماساتهم وتقليل حجم تداعيات واخطار هذه الكارثة ومساندتهم ودعمهم معنويا وماديا.