مصر: اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا على متن باخرة.. كيف انتقلت اليهم العدوى

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد على متن باخرة في النيل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه لم تظهر عليه المصابين المصريين أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

في السياق، قال الناطق باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لـ14 راكب على متن الباخرة خالطوا راكبة تايوانية من أصل أمريكي كانت حاملة للفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف مجاهد أنه جاري تحويل الـ12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.