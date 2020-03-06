مسؤول إيراني كبير: "كورونا" ناتج عن هجوم بيولوجي إرهابي استهدف الصين وطهران

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة "إن تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم ناتج عن هجوم بيولوجي إرهابي".

وأوضح بيشة أن العقوبات الأمريكية على طهران قوضت من قدرتها على مواجهة الوباء، مشيراً إلى ان أيران كانت ستواجه بشكل أفضل الهجوم البيولوجي.

وردا على عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعدة إيران لمكافحة الفيروس قال فلاحت بيشة: "ترامب و بومبيو يكذبان فيما يخص الفيروس، كورونا ليس عاملا عاديا للمرض، بل هو عامل بيولوجي إرهابي تم نشره في الصين وإيران، ولا ينبغي غض النظر عن هذه القضية، ينبغي مواجهة هذا الهجوم البيولوجي الإرهابي بشكل خاص ومنفصل".

وتابع فلاحت بيشة: "منذ اليوم وحتى عام 2030 سيكون العالم أمام أنواع مختلفة من الهجمات البيولوجية الإرهابية، لذا ينبغي تشكيل مؤسسة مستقلة بصلاحيات خاصة، وينبغي أن يكون لدينا مضادات دفاعية ضد الهجمات البيولوجية على شاكلة المضادات الصاروخية".

وطالب فلاحت بيشة المجتمع الدولي بإنهاء العقوبات على إيران، مؤكدا أنه "لو لم تكن العقوبات لتمكنت إيران من محاربة كورونا بشكل أكثر سهولة".