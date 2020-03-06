عطل مفاجئ يصيب خطي جباليا والبحر المغذيان لمحافظة الشمال

أعلنت شركة توزيع الكهرباء مساء اليوم الجمعة بوجود عطل مفاجئ في خطي جباليا والبحر المغذيان لمحافظة شمال قطاع غزة من داخل الأراضي المحتلة.

وتتوقع شركة توزيع الكهرباء بان العطل جاء بسبب الأحوال الجوية، مؤكدة أنها تتابع سبب العطل مع الجهات المختصة للإسراع بإصلاح الأعطال وإعادتها للخدمة.

يذكر أن خط جباليا تعطل صباح اليوم وتمت إعادته للخدمة ولكنه تعطل مرة أخري.

ودعت شركة توزيع الكهرباء، كافة المواطنين في محافظة الشمال إلى تفهم طبيعة تلك الظروف الطارئة الخارجة عن إرادة شركة التوزيع، مشيرة أنها ستعمل جاهدة من أجل تعويض المناطق المتضررة ما أمكن لها ذلك.

كما دعت، المواطنين في المحافظات الأخرى لضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر الإمكان لتمكين طواقم الشركة من إمداد محافظة الشمال بالكهرباء المتاحة لحين استكمال ربط الخطوط.