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المعاهد الازهرية تقرر تعليق الدراسة حتى اشعار أخر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:17 - 06 مارس 2020
المعاهد الأزهرية في فلسطين المعاهد الأزهرية في فلسطين
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قررت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين اليوم الجمعة، تعليق الدراسة في كافة فروع المعاهد بشكل كامل للطلبة والعاملين ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 7/3/2020 ولمدة شهر، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أن تعليق الدارسة جاء التزامًا بمرسوم رئيس السلطة محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في الوطن وتنفيذاً لقرارات رئيس حكومة رام الله محمد اشتية وبمشاورة قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش.

وأشارت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بأنه سيتم صرف رواتب موظفي العقود كاملة، وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة أمور المعاهد الأزهرية

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