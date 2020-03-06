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الآلاف يُشيعون جثامين شهداء حريق النصيرات بموكب مهيب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:39 - 06 مارس 2020
تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (13).JPG تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (13).JPG
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شيَّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم النصيرات ظهر اليوم الجمعة بموكب مهيب جثامين شهداء حريق النصيرات لتوارى جثامينهم الطاهرة الثرى وسط حالة من الحزن والصدمة المفجعة التي أصابت جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة أبناء مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد أدى الآلاف من المصلين الفلسطينيين في مسجد القسام بالنصيرات ومسجد الكبير في البريج وسط قطاع غزة صلاة الجنازة فيما أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الغائب على أرواح شهداء حريق النصيرات في مساجد القطاع المختلفة.

وكان حريق ضخم اشتعل في سوق مخيم النصيرات ما أدى إلى وقوع عدد من الانفجارات بسبب وجود أنابيب غاز في المحال التجارية المجاورة وهذا أدى إلى اتساع رقعة انتشار النيران التي أتلهمت 10 مواطنين وأصابت نحو 58 شخصًا بجراح مختلفة.


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تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (14).JPG
تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (13).JPG
تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (11).JPG
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تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (4).JPG
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تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (2).JPG
تشيع جثامين شهداء حريق النصيرات وسط حالة من الحزن (1).JPG
 

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