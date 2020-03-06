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الأونروا تعلق الدوام المدرسي غدًا السبت كاجراء وقائي من فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:46 - 06 مارس 2020
الاونروا الاونروا
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أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة عدنان أبو حسنة اغلاق مدارس الاونروا غدًا السبت في كافة محافظات القطاع كإجراء احتياطي ووقائي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد أبو حسنة وفقًا لتصريح صحفي بأن اغلاق المدارس خلال الأيام القادمة لا يزال قيد الدراسة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قرر اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كامل بعد وصول فيروس كورونا إلى مدينة بيت لحم.

يُشار إلى ان وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت عن اصابة 7 مواطنين من مدينة بيت لحم بفيروس كورونا كانوا قد أصيبوا بها خلال مخالطتهم لوفد يوناني زار البلاد بتاريخ (23-25 شباط الماضي).

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