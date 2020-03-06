الشيخ عزام: يجب استخلاص العبر من حريق النصيرات لمنع تكرار الكارثة

قدم الشيخ نافذ رشاد عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، التعازي والمواساة لأبناء شعبنا في مخيم النصيرات ولكل العوائل المفجوعة التي فقدت أعزاءها وأحبتها في حريق الأمس.

أكد الشيخ عزام في تصريح له اليوم الجمعة، أن الفاجعة التي وقعت في مخيم النصيرات يجب أن تجعلنا أكثر قربا من بعضنا وأكثر حرصا على تفادي تكرارها.

وقال: "من الضروري دراسة ما حصل لمعرفة الأسباب والأخطاء التي تسببت في تلك الكارثة والتعامل بشفافية كاملة مع النتائج والاستخلاصات بعيدا عن أي حسابات أو مناكفات".

ووجه الشيخ عزام الشكر لكل الهيئات والأجهزة والطواقم المختصة والمؤسسات الرسمية والشعبية ولكل الأفراد الذين بذلوا جهودا كبيرة وخاطروا بأرواحهم لمحاصرة الحريق وإنقاذ الناس.

كما وجه الشكر لكل من بادر من الأشقاء بالتدخل أمام هذا المشهد المؤلم وساهم في تضميد الجراح والوقوف مع العائلات الثكلى والمصابة ومن لحقت بهم خسائر فادحة في الممتلكات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الخميس أن 10 أشخاص استشهدوا وأصيب نحو 58 شخص بجراح مختلفة جراء حريق النصيرات الذي وقع أمس داخل سوق المدينة المكتظة بالسكان.