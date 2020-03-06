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تعليمات مهمة للمواطنين للتعامل مع فيروس كورونا حسب منظمة اليونيسيف

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 10:55 - 06 مارس 2020
كورونا في ايران كورونا في ايران
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نشرت منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف اليوم الجمعة تعليمات هامة للمواطنين حول فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت نشرة اليونيسيف كالتالي:

  1. فايروس الكورونا كبير الحجم حيث قطر الخلية من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ولهذا فإن اي قناع يمنع دخولها ولا داعي من استغلال الصيادلة للكمامات
  2.  الفايروس لايستقر في الهواء بل على الارض لذا لا ينتقل بواسطة الجو.
  3. فايروس الكورونا عند سقوطه على سطح معدني فانه سيعيش 12 ساعة لذا غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض
  4. فايروس الكورونا عند سقوطه على الاقمشة يبقى تسع  ساعات، لذا غسل الملابس او تعرضها للشمس لمدة ساعتين يفي لغرض قتله
  5. يعيش الفايروس على اليدين لمدة  ١٠ دقائق فقط لذا فإن وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية.
  6. في حال تعرض الفايروس لدرجة حرارة ٢٦ او ٢٧ سوف يُقتل لذا لا يعيش في المناطق الحارة كما وان شرب الماء الحار والتعرض للشمس يفي بالغرض والابتعاد عن المثلجات والاكل السريع.
  7. الغرغرة بماء دافئ وملح او  Betadine sore throat يقتل جراثيم اللوزتين ويمنعها من التسرب الى الرئتين اضافة الى شرب الماء بكثرة.
  8. الالتزام بهذه التعليمات يفي بالغرض للوقاية من الفايروس.
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