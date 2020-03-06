تعليمات مهمة للمواطنين للتعامل مع فيروس كورونا حسب منظمة اليونيسيف

نشرت منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف اليوم الجمعة تعليمات هامة للمواطنين حول فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاءت نشرة اليونيسيف كالتالي:
- فايروس الكورونا كبير الحجم حيث قطر الخلية من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ولهذا فإن اي قناع يمنع دخولها ولا داعي من استغلال الصيادلة للكمامات
- الفايروس لايستقر في الهواء بل على الارض لذا لا ينتقل بواسطة الجو.
- فايروس الكورونا عند سقوطه على سطح معدني فانه سيعيش 12 ساعة لذا غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض
- فايروس الكورونا عند سقوطه على الاقمشة يبقى تسع ساعات، لذا غسل الملابس او تعرضها للشمس لمدة ساعتين يفي لغرض قتله
- يعيش الفايروس على اليدين لمدة ١٠ دقائق فقط لذا فإن وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية.
- في حال تعرض الفايروس لدرجة حرارة ٢٦ او ٢٧ سوف يُقتل لذا لا يعيش في المناطق الحارة كما وان شرب الماء الحار والتعرض للشمس يفي بالغرض والابتعاد عن المثلجات والاكل السريع.
- الغرغرة بماء دافئ وملح او Betadine sore throat يقتل جراثيم اللوزتين ويمنعها من التسرب الى الرئتين اضافة الى شرب الماء بكثرة.
- الالتزام بهذه التعليمات يفي بالغرض للوقاية من الفايروس.