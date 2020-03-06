تعليمات مهمة للمواطنين للتعامل مع فيروس كورونا حسب منظمة اليونيسيف

فايروس الكورونا كبير الحجم حيث قطر الخلية من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ولهذا فإن اي قناع يمنع دخولها ولا داعي من استغلال الصيادلة للكمامات

فايروس الكورونا كبير الحجم حيث قطر الخلية من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ولهذا فإن اي قناع يمنع دخولها ولا داعي من استغلال الصيادلة للكمامات

فايروس الكورونا كبير الحجم حيث قطر الخلية من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ولهذا فإن اي قناع يمنع دخولها ولا داعي من استغلال الصيادلة للكمامات

الفايروس لايستقر في الهواء بل على الارض لذا لا ينتقل بواسطة الجو.

الفايروس لايستقر في الهواء بل على الارض لذا لا ينتقل بواسطة الجو.

الفايروس لايستقر في الهواء بل على الارض لذا لا ينتقل بواسطة الجو.

فايروس الكورونا عند سقوطه على الاقمشة يبقى تسع ساعات، لذا غسل الملابس او تعرضها للشمس لمدة ساعتين يفي لغرض قتله

فايروس الكورونا عند سقوطه على الاقمشة يبقى تسع ساعات، لذا غسل الملابس او تعرضها للشمس لمدة ساعتين يفي لغرض قتله

فايروس الكورونا عند سقوطه على الاقمشة يبقى تسع ساعات، لذا غسل الملابس او تعرضها للشمس لمدة ساعتين يفي لغرض قتله