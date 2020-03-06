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مسؤولون أمريكيون: سنوافق على ضم أراضي الضفة لـ"اسرائيل" 

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:50 - 06 مارس 2020
طاقم صفقة القرن طاقم صفقة القرن
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أكد مسؤولون أمريكيون في البيت الأبيض اعتزامهم على الموافقة لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر فقط في حال لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية "13"، فإن المسؤولون أكدوا بأن البيت الأبيض سيواصل دفع خطة (صفقة القرن)" حتى لو كانت هناك انتخابات رابعة في "إسرائيل" لأن الطرفان نتنياهو وغانتس يُدركان بأن رئاسة دونالد ترامب هي فرصة فريدة من نوعها.

وأوضح المسؤولون أن ترامب ومستشاريه يأملون في أن تؤدي الانتخابات الثالثة إلى تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل.

وذكرت القناة أن المسؤولين يرون أن "القضية الرئيسية التي ما تزال قيدَ النقاش في هذه المرحلة هي "عمل اللجنة الإسرائيلية الأميركية المشتركة، التي من المُقرَّر أن تحدد بدقة مناطق الضفة الغربية التي ستعترف بها الولايات المتحدة كجزء من "إسرائيل" بموجب (صفقة القرن).

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