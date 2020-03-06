الأردنيون يحيون "الفجر العظيم "دعما لفلسطين

أحيا المواطنون الأردنيون فجر اليوم الجمعة، فعاليات "الفجر العظيم في العاصمة عمان اسنادًا ودعمًا للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وجاء احياء الأردنيون لفعاليات الفجر العظيم وسط شبح فيروس كورونا القاتل الذي وصل إلى البلاد وتم تسجيل حالات عدة مصابة بالفيروس.

وأدى المئات من المصليين صلاة الفجر اليوم الجمعة في مسجد عاصم بن ثابت بالعاصمة الأردنية عمان وعدة مساجد أخرى في البلاد، بحسب ما اوردته "روسيا اليوم".

وكان نشطاء قد دعوا للتضامن مع المرابطين في القدس عبر فعاليات "الفجر العظيم"، وذلك عبر أداء صلاة الفجر في المساجد بالأردن.

وجاء في الدعوة التي وجهها النشطاء: "لنلبي نداء المرابطين في ساحات الأقصى والمسجد الإبراهيمي، فهذا نداء الأقصى يلبيه شباب يعشقونه وينبضون بنبضه في أرض الحشد والرباط".