غزة: محامي يعتدي على زميلته أمام قصر العدل

أثارت حادثة اعتداء محامي على زميلته أمام قصر العدل جنوب مدينة غزة حالة من الجدل والاستياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر خاصة بان محامي قام بالاعتداء على زميلته المحامية أ. هبة بشكل عنيف جدًا على بعد 200 متر من قصر العدل جنوب مدينة غزة.

وأوضحت المصادر بان المحامين تسارعوا إلى مكان الواقعة لوقف هذه الجريمة منذ اللحظات الأولى إلا أنهم تفاجأوا برد المحامي بالقول: "هذه زوجتي!!"، أمام هذا المشهد تراجع المحامون وتركوا رجال الشرطة لأخذ القانون".

نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة كتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك بالقول: "عرفتها عن قرب عندما كانت محامية متدربة بمكتب الميثاق كانت مثالاً للأدب والأخلاق .. متسامحة لأبعد الحدود .. متفانية في خدمة زميلاتها ... صادقة مع الناس .. واضحة بموقفها .. حتى مع من تختلف معهم تحترم أدب الاختلاف والخصومة .. نشهد أنها من الصابرات المؤمنات ولا نزكي على الله أحد".

وأضاف: "أن يعتدي زميل على زميلته وكأنه في حلبة مصارعة .. وأمام مجمع المحاكم .. لا توجد كلمات لوصف هذا الاعتداء الآثم".

وانهالت التعليقات على تغريدة نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة منددة بالواقعة المؤسفة مطالبين سحب شهادته العلمية ووقفه عن العمل بشكل مطلق حتى يكون عبرة لغيره.