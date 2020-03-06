حالة الطقس اليوم الجمعة: أجواء غير مستقرة وسقوط أمطار رعدية في فلسطين

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة غير مستقرة مع هطول زخات رعدية من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الرياح تكون شمالية غربية ومتقلبة أحياناً مع هبات نشطة أحياناً.

فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم السبت المقبل ويسود جو غائم جزئي وبارد نسبي الى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية تتحول لاحقاً الى رياح شمالية غربية.

ويوم الاحد المقبل توقعت الأرصاد بأن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء مستقرة دافئة إلى دافئة جدًا في مختلفة الأراضي الفلسطينية فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لاحق.

أما يوم الاثنين المقبل فتوقعت دائرة الأرصاد أن تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع لتصبح درجات الحرارة فوق معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية مع طقس مستقر ودافئ نسبياً، فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم الثلاثاء تشهد حالة الطقس في فلسطين انخفضًا ملموسًا على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة نسبيًا في الجبال ومعتدلة في باقي المناطق مع تواجد للسحب في السماء، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام في مختلف المناطق.

أما يوم الأربعاء المقبل فتوقعت دائرة الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة لتكون حالة الطقس معتدلة نسبياً وسماء صافية في معظم المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لـ حالة الطقس اليوم الجمعة في فلسطين:

القدس 12

رام الله 12

غزة 18

الخليل 11

حيفا 16

يافا 17

اريحا 21

نابلس 14

صفد 11

طوباس 15

جنين 16

طولكرم 15

سلفيت 13

قلقيلية 16

طبريا 19

بئر السبع 19

الناصرة 14