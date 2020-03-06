الصحة: نابلس خالية من فيروس كورونا

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في مدينة نابلس طريف عاشور، مساء اليوم الخميس، أن المدينة خالية تمامًا من فيروس كورونا.

وأوضح عاشور، أن الوزارة قامت بفحص 10 عينات لأشخاص اختلطوا بالوفد اليوناني الذي زار بيت لحم بتاريخ (23 – 25 شباط الماضي) وتبين أن الفحوصات سلبية "أي لا تحمل الفيروس".

وأشار عاشور إلى انه على الأشخاص الذين خالطوا الوفد اليوناني الالتزام بالحجر المنزلي لمدة اسبوعين حفاظًا على سلامتهم".

فيما أوضحت لجنة الطوارئ في محافظة نابلس بأنها قامت بتعقيم جميع الاماكن التي زارها الوفد اليوناني، إضافة إلى اغلاق الاماكن السياحية في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم الخميس، عن اصابة 7 مواطنين في بيت لحم بفيروس كورونا مما دفع رئيس السلطة محمود عباس لإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كامل واتخاذ الاجراءات الضرورية اللازم للوقاية من الفيروس.

وفي ذات السياق اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية فرض طوق امني على مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة ومن الدخول والخروج منها خشية من تفشي فيروس كورونا.