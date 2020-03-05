4 أطعمة تحارب فيروس كورونا

في ظل عدم التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، ينصح الأطباء والخبراء في الوقت الحالي الأشخاص لتقوية مناعة الجسم، لمحاربة كورونا، حتى يتم التوصل لإنتاج دواء.

أطعمة ومكملات غذائية تعمل على تقوية جهاز مناعة الجسم، تساعد الأشخاص في منع فيروس كورونا المتفشي من محاولة اختراقه للجهاز التنفسي للإنسان.

وقبل أن نتطرق إلى تلك الأطعمة، نشير إلى أن اعراض كورونا تظهر على جسم المصاب بعد فترة احتضانه والتي تقدر بـ14 يومًا، وهي (السعال والصداع وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق والحمى).

الخضروات والفواكه:

وتحتوي الخضروات والفواكه على العديد من الفيتامينات التي تساعد على إنتاج خلايا دم البيضاء، ما يكسب الجسم قوة مناعة إضافية.

زيت السمك:

ويُعد زيت السمك من أفضل الأطعمة في دعم جهاز المناعة، إذ يحتوي على مركبات وفيتامينات وكربوهيدرات، تمنح الجسم مزيد من الحصانة ضد الامراض.

الفلفل الأحمر:

ويعتر الفلفل الأحمر سلاح فعال ضد البكتيريا والفيروسات، إذ يحتوي على فيتامين سي، كما انه غني للبيتاكاروتين، الذي يساهم في تقوية جهاز المناعة.

الثوم:

وهو من أكثر الخضار المعروفة في دعم مناعة الانسان، إذ يحتوي على مضادات للأكسدة، وتعرف بمحاربتها ضد الامراض منها السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم.