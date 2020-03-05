دعوية الجهاد تدعو شعبنا للمشاركة في تشييع شهداء حريق النصيرات

دعت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الخميس، جماهير شعبنا الفلسطيني للتكاتف والتضامن والمشاركة في تشييع جثامين شهداء حريق مخيم النصيرات، وأداء صلاة الغائب عليهم في كافة أقاليم قطاع غزة.

كما دعت اللجنة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، المواطنين لعيادة الجرحى والمصابين والمتضررين إضافة إلى تقديم يد العون والمساعدة المادية والمعنوية للتخفيف عنهم في مصابهم الجلل.

وطالبت الدعوية، جميع الخطباء لحث أبناء شعبنا في كل مكان (البيت – العمل – المصانع – المخابز – المتاجر - الأماكن العامة وغيرها)، لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ووجوب الالتزام بوسائل السلامة والأمن والحماية اللازمة من قبل الجهات المختصة وعدم الاستهتار بها، لعدم تعريض أمن وسلامة المواطنين للأخطار.

وأكدت الدعوية على الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على الضرورات والكليات الخمس؛ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

كما دعت اللجنة الدعوية، إلى رفع الحصار الظالم والعقوبات الجماعية الجائرة المفروضة على شعبنا منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، مطالبة، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع هذا الظلم الذي يتسبب بالكوارث والمأساة اليومية والقتل الجماعي لشعبنا.