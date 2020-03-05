الصين تضيف طريقة تشخيص الأجسام المضادة لعدوى فيروس كورونا الجديد

أضافت الصين طريقة تشخيص الأجسام المضادة للمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومعاييرها ذات الصلة، وذلك في أحدث خطة للتشخيص والعلاج في البلاد، وهي النسخة السابعة التي تم إصدارها يوم الأربعاء.

وحسب الخطة، يتم تأكيد إصابة المرضى بالفيروس في حال ظهرت نتيجة اختبار إيجابية للغلوبولين المناعي إم، والغلوبولين المناعي جي (أي جي إم/أي جي جي)، وهما من الأجسام المضادة الخاصة لكوفيد-19، في مصل دمهم.

وأشارت الخطة إلى تأكيد إصابة المرضى بالفيروس أيضا في حال تحويل أجسامهم المضادة للغلوبولين المناعي جي إلى نتيجة ايجابية من الحالة السلبية، أو في حال ارتفاع مستوى الأجسام المضادة للغلوبولين المناعي جي في مرحلة الشفاء أربعة أضعاف أو أعلى مما سجل في المرحلة الحادة.