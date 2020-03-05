قطر تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للمتضررين من حريق مخيم النصيرات

خصصت دولة قطر مبلغ 2 مليون دولار امريكي، مساء اليوم الخميس، لدعم المتضررين من حريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد اجراء رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية اتصالاً مع امير قطر تميم بن حمد آل ثاني عقب الحادث الأليم الذي وقع في مخيم النصيرات، وأسفر عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 57 آخرين، فضلاً عن دمار هائل في المكان.

واستعرض هنية في اتصاله بأمير قطر حجم المأساة والمصاب الجلل الذي وقع على المواطنين.

وكان اسماعيل هنية قد أعلن مساء اليوم تخصيص 300 ألف دولار من حماس كمساهمة عاجلة للمتضررين من حريق مخيم النصيرات، مشددًا أنه سبذل الجهد في جمع التبرعات لتعويض المتضريين من الحادث الأليم.