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وفاة مستشار إيراني بعد إصابته بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 22:50 - 05 مارس 2020
وفاة المستشار الايراني حسين شيخ الإسلام وفاة المستشار الايراني حسين شيخ الإسلام
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توفي المستشار السابق لوزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، مساء اليوم الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لقناة العالم، فقد أعلنت الجمهورية الايرانية عن وفاة المستشار حسين شيخ الإسلام، جراء إصابته بالعدوى.

يذكر ان الجمهورية الإيرانية أعلنت عن وفاة اثنين من المسؤولين إثر تدهور وضعهما الصحي بسبب فيروس كورونا يوم السبت الماضي وهما "محمد مير محمدي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، والنائب محمد علي رمضاني".

يُشار إلى انه عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران وصل إلى 2336 حالة، فيما تعافى نحو 435 شخصًا من المرض، وفق وكالة تسنيم الإيرانية.

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