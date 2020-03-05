صحة غزة تطالب العائدين عبر معبر رفح بالالتزام بالحجر المنزلي

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، جميع العائدين عبر معبر رفح البري ضرورة تفعيل اقرار التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي ضمن اجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها الوزارة لعدم انتقال فيروس كورونا إلى قطاع غزة.

ودعت الوزارة جميع العائدين للالتزام طيلة فترة حضانة فيروس كورونا الجديد ( كوفيد -19) وهي 14 يوماً وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ووجهت الوزارة تحذيرًا لمن يخالف التعليمات قائلة: "من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

كما دعت الوزارة جميع المواطنين الى افساح المجال امام العائدين لتنفيذ اجراءات السلامة خلال فترة الحجر الصحي وذلك بوقف المخالطة والتهنئة المباشرة للمحافظة على صحة الجميع.

فيما دعت المواطنين العائدين الى الاتصال فوراً على الرقم المجاني ( 103 ) لوزارة الصحة في قطاع غزة للاستفسار او الابلاغ عن أي تغيرات صحية وسيقوم فريق طبي بمتابعتكم الصحية في مقر اقامتكم.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن الوزارة تتخذ اجراءاتها ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة وتؤكد مجدداً خلو قطاع غزة من مرض كورونا الجديد".