اعلان حالة الطوارئ في فلسطين والحكومة تتخذ سلسلة من القرارات المهمة

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الخميس، حالة الطوارئ القصوى في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر كامل ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في مدن أخرى.

وكانت وزارة الصحة، اعلنت مساء اليوم الخميس رسميًا عن اصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا بعد اختلاطهم بوفد يوناني زار البلاد بين 23-27 شباط الماضي.

واتخذت الحكومة الفلسطينية برام الله سلسلة من القرارات المهمة ضمن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وجاءت القرارات على النحو التالي: