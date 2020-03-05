اخلاء صحن الطواف في مكة من الطائفين والمصلين

انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر اخلاء صحن الطواف في المسجد الحرام بمكة المكرمة من المصلين بشكل كامل وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للمملكة السعودية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتبين الصور والفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الكعبة المشرفة ومن حولها صحن الطواف دون أي وجود للطائفين أو المصلين في مشهد قلَّ أن يتكرر في تاريخ العالم الإسلامي.

مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية قال: "إن المملكة قررت اغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة واحدة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، وذلك للحفاظ على نظافة الحرمين ومنع انتشار فيروس كورونا.

يارب إن هذا المرض جُند من جنودك تصيبُ به من تشاء و تصرفهُ عن من تشاء ، اللهم أصرفه عن بلادنا و عن بلاد المسلمين و قِنا ونَجنّا من البلاء برحمتك .#الحرم_المكي pic.twitter.com/Cj8fsvXwE5 — ALHASN????️???? (@halaly119) March 5, 2020

وأضاف المصدر وفقًا لوكالة واس السعودية: "إن صحن المطاف حول الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة سيغلقان طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

كما قررت المملكة إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي بما فيها الروضة الشريفة واغلاق مقبرة البقيع ضمن الاجراءات الاحترازية.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت يوم الأربعاء الماضي تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، خشية وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بعد نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين.

وينتشر فيروس كورونا في كثير من الدول وخاصة الصين وإيران، بالإضافة إلى تسجيل خمس حالات في السعودية، بحسب بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس.

وظهر الفيروس أول مرة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان وسط الصين، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان مما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.