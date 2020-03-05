هنية : نقدم 300 ألف دولار كمساهمة عاجلة للمتضررين من حريق مخيم النصيرات

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، تقديم مساعدة مالية بقيمة 300 ألف دولار كمساهمة عاجلة من قيادة حماس للمتضررين من حريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال هنية في كلمة متلفزة: "إن حجم الأضرار الناتجة عن حريق مخيم النصيرات، تقدر بشكل أولي بـ3 ملايين دولار، وفق ما أبلغتني به لجنة المتابعة الحكومية".

وأضاف، أنه سيبذل المزيد من الجهد والاتصالات مع المانحين في المساهمة بجمع التبرعات وتقديمها لتعويض المتضررين من الحريق.

وثمنّ هينة، قوات الشرطة وعناصر الدفاع المدني والاطقم الطبية والمستشفيات والمواطنين الذين وقفوا إلى جانب معالجة الجرحى وإخماد نيران.

وأشار إلى أن مأساة حادثة النصيرات هي من تجليات الحصار الاسرائيلي الظالم على قطاع غزة، موضحًا انه سيعمل بكل ما في وسعه للتخفيف عن آلام شعبنا من الحصار المفروض منذ 13 عامًا.

وتمنى هنية، الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة الواسعة للشهداء، والصبر والسوان لعوائل الشهداء.

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم الخميس، استشهاد 10 مواطنين وإصابة 57 آخرين بجراح مختلفة، منهم 22 حالة ترقد في العناية المركزة نظرًا لحالتهم الحرجة، فيما خلف الانفجار في سوق النصيرات أضرار مادية كبيرة جدًا.