أريحا.. احتجاجات لنقل مصابي فيروس كورونا للحجر الصحي داخل المدينة

تظاهر عدد من المواطنين في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الخميس، على مدخل المدينة احتجاجًا على نقل وزارة الصحة الفلسطينية للمصابين من فيروس كورونا إلى الحجر الصحي في أريحا.

وفي ذات السياق دعت حركة فتح اقليم مدينة أريحا، إلى عدم نقل المصابين إلى مدينة أريحا، مطالبة الصحة بتأمين مناطق للحجر الصحي في كل محافظة يتم تشخيص المرض فيها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله أعلنت عن اصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا، مؤكدة أنها نقلتهم إلى الحجر الصحي.

وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته في بيت لحم، أن طواقهما الطبية أخذت عينات من 20 شخصاً في فندق بمدينة بيت لحم، أقام فيها وفد يوناني زار الوطن بين 23-27 شباط الماضي، وبعد عودتهم لليونان، اجرت وزارة الصحة الاجراءات اللازمة للمخالطين بالوفد اليوناني وتم أخذ العينات للفحص المخبري والتأكد من النتائج، حيث أظهرت إيجابية الفحص لسبعة مواطنين، ما يعني إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزيرة الصحة مي الكيلة إلى أنه بناء على نتائج الفحوصات التي جرت قررت عقد جلسة لوضع خطة طارئة شاملة لمدينة بيت لحم بهدف منع انتشار الفيروس لكل مدن الضفة المحتلة.

وأهابت وزيرة الصحة بجميع المواطنين الفلسطينيين لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة أولا بأول لمنع انتشار الفيروس ومحاصرته.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

نظرًا لخطورة انتشار الفيروس فإن وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تنشر لكم طرق الوقاية من فيروس كورونا لمنع انتشاره في فلسطين، وجاءت طرق الوقاية وفقًا للعديد من المصادر الطبية المختصة كالتالي:

1/ الاكثار من فيتامين (أ) والسبب يساعد الفيتامين على تقوية المناعة لدى الانسان.

2/ تناول فيتامين (سي) والسبب مساعدته في إزالة السموم من داخل الجسم.

3/ تناول فيتامين (د) بسبب وقايته من أشعة الشمس الخطيرة على صحة الانسان.

4/ غسل اليدين جيدًا والقاء كل المناديل المستخدمة في سلة المهملات والتأكد من ذلك.

5/ الابتعاد عن مقابلة أي شخص يعاني من الكحة والعطس وارتفاع الحرارة.

6/ الاستعانة بالأقنعة خشية لأنها تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بـ كورونا.

وحول الأشخاص المصابين ينصح بأن يبقوا في غرف مغلقة لمدة 28 يومًا حتى يتم شفائهم بالكامل.