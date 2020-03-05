رسميًا.. نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي النهائية

نشرت لجنة الانتخابات المركزية للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي بشكل نهائي.

وأفرزت نتائج انتخابات الكنيست النهائية عن تصدر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو المركز الأول حيث حصد 36 مقعدًا فيما يليه حزب "كحول لفان –أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس بـ33 مقعدًا.

كما حصلت القائمة العربية المشتركة على 15مقعدًا، وحزب شاس 9 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" 7 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراة 7 مقاعد، وحزب يمينا 6 مقاعد، وحزب العمل 7 مقاعد.

وهذه النتائج تُشير إلى أن تكتل الأحزاب اليمينية حصل في الانتخابات الثالثة للكنيست على 58 مقعدا، فيما حصل تكتل اليسار (أزرق ابيض – القائمة المشتركة – اسرائيل بيتنا) على 52 مقعدًا.

ورغم هذه المقاعد الذي يمتلكها نتنياهو فإنه لن يستطيع تشكيل حكومة جديدة ما لم يتمكن من جمع 3 مقاعد إضافية أو من خلال استقطاب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان للانضمام لحكومته.

نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي

وكانت الانتخابات الإسرائيلية جرت العام الماضي مرتين متتاليتين وفاز فيهما نتنياهو لكن تكتل اليمين لم يتمكن من حصد 62 مقعدًا لتشكيل الحكومة.

وحاول نتنياهو كثيرًا جذب أعضاء في حزب "بيني غانتس" لينضموا إلى جانبه في تشكيل الحكومة لكنه فشل، وحاول اقناع ليبرمان بالانضمام إلى تكتله لكن فشل أيضًا.

الأمر الذي دفع رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين للإعلان عن انتخابات ثالثة.

وكان رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة ازرق ابيض بيني غانتس قد اتهما بعضهما البعض للعمل على فشل تشكيل الحكومة.