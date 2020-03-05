وزارة الداخلية تصدر  بيانًا مهمًا بشأن حريق مخيم النصيرات

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الخميس، بيانًا حول متابعتها لمجريات حادثة حريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الداخلية، ان أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني وإدارتها، مُسخرة بشكل كامل في متابعة آثار هذا الحادث الأليم.

وبينت أن الجهات المختصة في الوزارة تُجري التحقيقات اللازمة في أسباب حادثة حريق مخيم النصيرات، مشيرةً إلى أنه لا تزال القوات والأجهزة المختصة تعمل في متابعة الآثار الناجمة في مكان الحريق.

ولفت إلى أن التحقيق الأولي الخاص بالوزارة يشير أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، ليمتد الحريق إلى كافة المرافق والمحلات الملاصقة.

وقدمت وزارة الداخلية بخالص العزاء من شعبنا الفلسطيني، ومن أسر الضحايا، في هذا المصاب الجلل، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشادت الوزارة بالجهود الاستثنائية لرجال الدفاع المدني والشرطة، وبتكاتف أبناء شعبنا جميعاً في التعامل بكل قوة مع هذا الحادث الكبير.

وذكرت وزارة الداخلية، ان قوات كبيرة من الشرطة والدفاع المدني توجهت إلى سوق النصيرات منذُ اللحظات الأولى من نشوب الحريق، مؤكدةً انها سخرت كافة امكانياتها من اجل السيطرة على الحريق.

وقالت الداخلية، :"إن قوات الشرطية والدفاع المدني عملت عدة ساعات في إطفاء النيران الممتدة في كافة المكان، بينها المحلات التجارية".

وأضافت انها استعانت بالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة للسيطرة على الحريق الهائل.

وأوضحت الوزارة، ان حريق مخيم النصيرات وقع في ساعات الذروة وازدحام المتواجدين، ما سبب بوقوع عدد كبير من الشهداء والاصابات.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت مساء اليوم الخميس، عن استشهاد 10 مواطنين، واصابة 58 بينهم 14 حالة حرجة، إصابات بجروح خطيرة، فيما أدى حريق النصيرات إلى دمار واسع في المحالات التجارية الملاصقة والسيارات المتواجدة.