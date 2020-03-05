الدفاع المدني: تسريب 3 طن من الغاز وراء حريق مخيم النصيرات

قال مدير عمليات الدفاع المدني في غزة زهير شاهين: "إن حريق مخيم النصيرات كاد أن يتحول إلى كارثة قومية لولا لطف الله عز وجل".

وأوضح شاهين في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية للحريق الضخم في النصيرات تُشير إلى أن هناك تسريب نحو 3 طن من الغاز في أجواء المكان قبل 4 دقائق من لحظة الاشتعال وهذا كان سببًا في قوة الانفجار وانتشار الحريق بشكل كبير جدًا.

وأضاف: "كان في مكان الانفجار صفائح من التنر ومواد قابلة للاشتعال زادت رقعة الانفجار ليشمل عدد من المحال التجارية والمركبات".

حريق مخيم النصيرات

وفي تفاصيل الحادثة المؤلمة قال شاهين: "في تمام الساعة الـ1:05 مساءًا تلقت طواقم الدفاع المدني اتصالًا يفيد بوقوع حريق في مخبز بمخيم النصيرات وعلى الفور توجهت طواقم الدفاع المدني إلى المكان في أقل من 3 دقائق".

وأضاف: "وفور وصول الطواقم لمكان الحدث تبين أن الحريق مستواه ضخم جدًا ويحتاج إلى عدد اضافي من الطواقم ما استدعى اعلان الطوارئ في كافة الجهات الحكومية وذلك عن طريق وكيل وزارة الداخلية أبو ياسر أبو وطفة الذي طالب بدفع كافة مركبات الانقاذ والتدخل السريع لموقع الحادث المؤسف"، مشيرًا إلى ان كافة الطواقم تفاجأت من قوة الحريق.

ولفت شاهين إلى أن التحريات الأولية العامة أشارت في تحقيقها الأولي أن هناك تسريب نحو 3 طن من الغاز في المكان قبل لحظة الاشتعال، وخلال اشتعال النار وقع الانفجار في كل مكان محيط بالمخبز".

وبين أن هناك صفائح تنر ومواعد قابلة للاشتعال وعدد من أنابيب غاز انفجرت في المكان وزادت رقعة الانفجار، مشيرًا إلى أن الحادث كاد أن يتحول إلى كارثة قومية لولا عناية الله عز وجل، لافتًا إلى أن هناك 18 أنبوبة غاز في المكان لم تنفجر.