بالأسماء شهداء حريق مخيم النصيرات

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، عن الإحصائية النهائية لـحادثة حريق مخيم النصيرات، مؤكدة استشهد 10 مواطنين بينهم 4 أطفال و3 سيدات ورجلين، وأصيب 58 مواطنًا بجراح مختلفة.

وذكرت الصحة في بيان لها، أن 35 إصابة ما بين طفيفة ومتوسطة و14 إصابة حرجة، و9 إصابات خطيرة، فيما لا تزال الطواقم الطبية تقدم العلاج اللازم للجرحى.

ونشرت الصحة أسماء شهداء حريق مخيم النصيرات، وهم:

1.زياد زكريا ابراهيم حسين 22 عام.

2.ليان حسن محمود حسين 5سنوات.

3.منال حسن محمود حسين 4 أعوام.

4.لينا اياد مدحت حمدان 16 عام.

5.ايمان حسن محمد حسين (ابو محروق) 23 عام.

6.سلوى عبد الوهاب محمد حمدان 47 عام.

7.ريتال احمد محفوظ عيد 3 اعوام.

8.سالي احمد محفوظ عيد 16 عام.

9.فراس ماجد محمد عوض الله 12 عام.

10. عدي ماجد عامر أبو يوسف 19 عام.