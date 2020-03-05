أعلنت لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات عاجلة لضحايا حريق مخيم النصيرات.

وأوضح رئيس اللجنة د. محمد عوض، عن صرف مبلغ 2000 دولار لكل عائلة شهيد من ضحايا حادثة النصيرات الأليمة.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مبلغ 500 دولار إلى كل مصاب من مصابي حادثة حريق النصيرات.

يذكر أن انفجارًا ضخم وقع في مخيم النصيرات أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 58 شخصًا بحروق مختلفة.

ووقع الحريق داخل أحد المخابز بسبب تسريب غاز ما أدى إلى تفجير أنابيب الغاز المجاورة والتي اشعلت النيران في جميع أرجاء المخبز وانتشارها في المحالات المجاورة من المخبز.

وأدى حريق مخيم النصيرات إلى تدمير عدد كبير من المحلات التجارية والمركبات التي كانت تقف إلى جانب المخبز والمحلات المجاورة.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الاوقاف تخصيص يوم غدٍ الجمعة لتنظيم حملة لجمع التبرعات في كل مساجد قطاع غزة لمصابي حريق النصيرات.