وزارة الأوقاف تعلن عن تنظيم حملة تبرعات لمصابي حريق النصيرات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم الخميس، تنظيم حملة لجمع التبرعات لمصابي حريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، :"إن الوزارة خصصت يوم غدٍ الجمعة، حملة لجمع التبرعات في كافة مساجد القطاع".

ونعت وزارة الأوقاف شهداء الحادث، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، والصبر والسلوان لعوائل الشهداء.

ودعت الوزارة الخطباء والائمة للحديث غدًا في خطبة الجمعة عن وجوب التكافل والتكاليف في المجتمع، منبةً إلى أن الصبر على البلاء يرفع درجة المؤمن عند الله يوم القيامة.

يذكر، ان وزارة الصحة بغزة أعلنت اليوم الخميس، عن استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 58 آخرين بينهم 14 إصابة حرجة، و9 إصابات خطيرة، جراء حريق مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، فضلاً عن الدمار الهائل في المكان.