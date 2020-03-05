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مقتل 6 شرطيين في نيجيريا بهجوم لـ"بوكو حرام"

  • فلسطين اليوم - نيجيريا
  • 19:16 - 05 مارس 2020
عناصر من جماعة بوكو حرام عناصر من جماعة بوكو حرام
جوال
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قتل 6 عناصر من الشرطة النيجيرية مساء اليوم الخميس، إثر هجوم مسلح لمجموعة "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا.

وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية في ولاية يوبي محمد غوجي: "إن مسلحي بوكو حرام شنوا هجوما مسلحا على قرية "دابتشي" التابعة لولاية يوبي؛ وقد أدى لمقتل 6 عناصر من الشرطة وإصابة عدد آخر (لم يحدده).

وتمكنت الشرطة النيجيرية من تحييد عنصرين من جماعة بوكو حرام.

يُشار إلى أن الهجمات المسلحة العنيفة التي تشنها جماعة بوكو حرام بدأت من عام 2009 وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

 

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