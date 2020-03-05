 الجهاد تنعي شهداء حريق مخيم النصيرات

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، شهداء حريق مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها، :"إنّنا نواسي عائلات شهداء النصيرات، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وان يمنّ على المتضررين بالعوض".

وأضافت، "ان قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ولجانها المختلفة تتابع تفاصيل الحريق".

وتابعت، " ان الحركة تابعت التحركات المسؤولة من قبل جهات الاختصاص ومختلف الأجهزة والمستشفيات التي تقوم بواجباتها بكل مسؤولية رغم ما تعانيه جراء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة الحبيب".

وتشاطر حركة الجهاد العائلات المكلومة الألم والحزن بفراق أبنائهم وأحبتهم الذين نحتسبهم شهداء عند الله تعالى، معتبرةً ان مصاب هذه العوائل هو مصاب كل فلسطيني.

وأوضحت، انه في سياق مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا سنبقى على متابعة مستمرة مع جهات الاختصاص من أجل سرعة تضميد الجراح.

ودعت الجهاد، الشعب الفلسطيني لأوسع حالة تضامن والوقوف مع العائلات الثكلى والمصابة والتجاوب مع الحملات الوطنية لمعالجة آثار حريق مخيم النصيرات المؤلم.