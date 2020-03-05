اصابة سائق حافلة من سكان شرقي القدس بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الخميس، إصابة سائق حافلة من سكان القدس الشرقية بفيروس كورونا.

و أوضحت الوزارة بأن السائق و هو شاب 38 عاماً، أقل مجموعة حجاج من اليونان وتبيّن أنها بمصابة بكورونا، مشيرة الى أنه جرى نقله للحجر الصحي في مستشفى بوريا في طبريا. وأوضحت الوزارة أن حالة السائق الصحية مستقرة وبوعيه الكامل لكن شخصت إصابته بالتهاب رئوي نتيجة كورونا، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس في "اسرائيل" الى 16 حالة.

وأضافت أن السائق أقل سائحين من عدة دول مؤخرًا، منها ألمانيا وإسبانيا واليونان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية" أن وفدًا سياحيًا من اليونان زار البلاد بين الفترة 19 - 27 شباط/ فبراير الماضي، تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا فور عودتهم إلى اليونان.

وأوضح البيان أن وفد السائحين اليوناني زار مواقع في البلاد تشمل أماكن الضفة الغربية المحتلة، وذكر البيان أنه "السلطات تجري تحقيقًا وبائيًا، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وسيتم نشر المعلومات المتعلقة بالأماكن التي زارها السياح في أقرب وقت ممكن".