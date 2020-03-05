فصائل فلسطينية تنعي ضحايا حادثة حريق النصيرات

نعت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، بضحايا الحادث الأليم بالنصيرات، داعية جماهير شعبنا الفلسطيني للتكاتف والتلاحم ومواساة أهالي الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن وفاة 9 مواطنين ، وإصابة 58 آخرين بينهم 14 حالة خطيرة، جراء الحريق الذي شب في مخبر بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

بدورها، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضحايا الحادث الأليم بالنصيرات، داعية الحكومة لدعم وإسناد اسر الضحايا والجرحى والمتضررين وتعويضهم.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي لها، تضامنها ووقوفها الكاملين إلى جانب أسر الضحايا ولجانب الجرحى والمتضررين في هذا المصاب الأليم.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في جنازات التشييع في مخيم النصيرات.

في السياق، نعت حركة المجاهدين الفلسطينية الشهداء الأبرار الذين قضوا جراء الحريق الذي وقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ودعت المجاهدين في بيان صحفي لها اليوم الخميس، جماهير شعبنا للتكاتف والتلاحم ومواساة أهالي الشهداء والمصابين تعزيزاً لمبدأ الاخوة والتراحم فيما بيننا.

وطالبت جهات الاختصاص الحكومية والصحية والمجتمعية بتوفير الدعم الطبي والمادي والعناية بالضحايا والمتضررين من هذا الحادث وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم مؤازرة لهم وتعزيزاً لصبرهم وصمودهم.

من جانبها، نعت لجان المقاومة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء الحادث الاليم الذي وقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ودعت اللجان في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، جماهير شعبنا لاحتضان عائلات الشهداء والجرحى ومواساتهم والمشاركة الحاشدة في تشييع الشهداء الابرار

على الصعيد ذاته، ألغت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة المسيرة المقررة يوم غد الجمعة.

ودعت الهيئة في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، المواطنين لمساندة أهالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والمشاركة في جنازات وفيات الحريق.

إلى ذلك، أعلن اتحاد الكرة الفلسطيني الحداد ثلاثة أيام وفاءً واكراما لشهداء مدينة النصيرات.

ووفق وزارة الصحة، فإن الحصيلة النهائية للحادث 9 ضحايا من بينهم (4 أطفال و3 سيدات ورجلين) وإصابة 58 مواطن بجراح مختلفة منهم 14 إصابة لازالت تتلقي العناية السريرية الفائقة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى شهداء الاقصى.

وأفاد مراسلنا، أن انفجاراً كبيراً هز وسط النصيرات في مخبز البنا، جراء انفجار اسطوانات الغاز، ما ادى لاندلاع حريق كبير، واصابات في صفوف المواطنين، جرى تحويلهم لمشفى الاقصى، ونتيجة كثرة الاصابات تم تحويلهم لمستشفى الشفاء.

وأضاف، أن سيارات الدفاع المدني والاسعاف وصلت للمكان لنقل الجرحى والسيطرة على الحريق خشية امتداده للمحالات والمنازل المجاورة.

وتابع أن خسائر مادة كبيرة لحقت بالمكان: مخبز عدد1 - مطعم عدد2- منجرة عدد1 – بسطة - محل تجاري – سيارة - معمل بلوك عدد4 - مؤسسة تأهيل المعاقين - منازل عدد3

ووفق المصادر الطبية، فقد وصلت51 إصابة بينهم 14 إصابات خطيرة احداهم بالغة الخطورة إلى مستشفى الشفاء بغزة جراء الحريق الكبير في مخيم النصيرات وسط القطاع.