ليبرمان: سأدعم مشروع قانون لمنع نتنياهو من تولي مهام رئاسة الحكومة

أعلن حزب أفيغدور ليبرمان "يسرائيل بيتنو"، اليوم الخميس، عن دعمه لقانون يمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، في خطوة ستضمن على الأرجح غالبية لتشريع كهذا في الكنيست. وفق ما أورده موقع "تايمز اوف اسرائيل"

وجاء في بيان للحزب: "تقرر المضي قدما في الدفع بقانونين. القانون الأول سوف يقيد فترة ولاية رئيس الوزراء لولايتين، والقانون الثاني سوف يمنع عضو كنيست يواجه لائحة اتهام من تشكيل حكومة".

وأضاف الموقع أن التشريع موجه مباشرة ضد نتنياهو، الذي شغل منصب رئاسة الحكومة لأربع ولايات ومتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد ضده، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 17 مارس.

وأشار إلى ان حزب "يسرائيل بيتنو" ينضم بذلك إلى أحزاب "زرق أبيض" و"العمل غيشر ميرتس" و"القائمة المشتركة" التي أعلنت عن نيتها دعم التشريع الذي يمنع نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي.

واوضح الموقع أنه إذا حصل القانون على دعم الأحزاب الأربعة جميعها، سيتم تمريره بغالبية 62 عضو كنيست.