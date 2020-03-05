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مجلس متابعة العمل الحكومي بغزة ينعقد بشكل طارئ

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:02 - 05 مارس 2020
حريق5 حريق5
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أعلن مجلس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عن انعقاده بشكل طارئ للوقوف على الحادث المأساوي في النصيرات وسط القطاع.

ووقع ظهر اليوم، حادث حريق في مخبر البنا، جراء انفجار أنابيب غاز، وأسفر عن وفاة 9 مواطنين، واصابة 58 بينهم 14 حالة خطيرة.

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