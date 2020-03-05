فصل التيار الكهربائي عن مخيم النصيرات لتلافي مزيد من الأضرار

أعلنت شركة توزيع كهرباء في محافظات غزة فصل التيار الكهربائي في منطقة الحريق الذي وقع في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى اليوم الخميس.

و أكدت شركة توزيع الكهرباء أن قرار فصل الكهرباء يأتي لافي مزيداً من الضرر ومنع حدث أي طارئ بخصوص التيار الكهربائي في منطقة الحدث والسماح لفرق الدفاع المدني والبلدية والطوارئ العمل بمأمونية عالية.

و أوضحت الشركة ان طواقمها قامت بفصل التيار الكهربائي عن منطقة السوق و مخيم 1 و أجزاء من مخيم 2 ومخيم 5 و بلوك c ، وستستمر عملية الفصل حتى الساعة السادسة مساء تقريبا لضمان انتهاء أعمال فرق الدفاع المدني والطاقم الأخرى في المكان.

و أدى الحريق الذي نشب في مخبز البنا عند دوار النصيرات لوقوع عدد كبير من الضحايا، و خلف أضراراً مادية جسيمة في المحلات و المنازل المجاورة.