إلغاء المسيرة.. الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جنازات حادثة حريق النصيرات

ألغت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، مسيرة يوم غد الجمعة، عقب حادثة الحريق الذي نشب في مخبز بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، المواطنين لمساندة أهالي النصيرات والمشاركة في الجنازات.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن وفاة 9 مواطنين ، وإصابة 53 آخرين بينهم 14 حالة خطيرة، جراء الحريق الذي شب في مخبر بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

واوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن حالات الوفيات والاصابات ناجمة عن حادثة النصيرات ولازالت الطواقم تمشط المكان.

وأفاد مراسلنا، أن انفجاراً كبيراً هز وسط النصيرات في مخبز البنا، جراء انفجار اسطوانات الغاز، ما ادى لاندلاع حريق كبير، واصابات في صفوف المواطنين، جرى تحويلهم لمشفى الاقصى، ونتيجة كثرة الاصابات تم تحويلهم لمستشفى الشفاء.

وأضاف، أن سيارات الدفاع المدني والاسعاف وصلت للمكان لنقل الجرحى والسيطرة على الحريق خشية امتداده للمحالات والمنازل المجاورة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الانفجار وقع في صهريج غاز خاص بمخبز البنا فيما امتد الحريق لمحلات تجارية أخرى منها حمادة ومطعم عقل ومحل الصرافة ومحل فادي ومحلات الخضار بالقرب من الدوار الرئيسي للنصيرات، وايضا وصل الحريق لعيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للمخيم.

ووفق المصادر الطبية، فقد وصلت51 إصابة بينهم 14 إصابات خطيرة احداهم بالغة الخطورة إلى مستشفى الشفاء بغزة جراء الحريق الكبير في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الناطق باسم الدفاع المدني رائد الدهشان قال في تصريح له إن طواقم الدفاع المدني تتعامل مع حريق كبير في هذه الأثناء نشب بمخبر البنا في النصيرات دون معرفة السبب حتى اللحظة.