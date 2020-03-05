ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

كيلة: نتائج المشتبه بهم بكورونا لم تظهر بعد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:05 - 05 مارس 2020
مي كيلة مي كيلة
جوال
مشاركة

أعلنت وزيرة الصحة في رام الله مي الكيلة، إن نتائج الفحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لم تظهر بعد. (3:45) بتوقيت القدس المحتلة.

وأضافت كيلة في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، إن النتائج ستظهر خلال الساعات المقبلة، ونحن في تواصل مستمر مع مستشفى "تل هشومير" "الإسرائيلي"، لمعرفة نتائج العينات، وسيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي لاحق.

وأكدت أن جميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في بيت لحم هي من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، داعية إلى الالتزام بالهدوء، وضبط النفس.

يشار إلى أن حالة من الهلع والخوف سادت في صفوف المواطنين عقب تردد انباء صباح اليوم باكتشاف اربع حالات مصابة بفايروس كورونا، إلا أن الصحة طمأنت المواطنين ان الفحوصات لم تثبت بعد إصابتهم، وجاري العمل على التأكد وسيتم اعلانها للراي العام.

الأكثر مشاهدة

متعلقات