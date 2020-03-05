جامعة القدس تعطل الدوام السبت و الاحد مع امكانية التمديد بسبب كورونا

أكد رئيس جامعة القدس، عماد أبو كشك اليوم الخميس أن ادارة الجامعة قررت تشكيل لجنة فنية عليا تضم خبراء لمتابعة تطور انتشار كورونا في الجامعة.

و اشار الى أن الجامعة بصدد التعاقد مع شركة لتعقيم كافة مرافقها، مؤكداً على تعطيل الدوام يومي السبت والأحد القادمين مع إمكانية التمديد.

وكانت مصادر اعلامية أكدت اليوم، انه تم الكشف عن اربع حالات مصابين بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا ، دون اي تأكيدات من وزارة الصحة حتى اللحظة

أكد د. طريف عاشور الناطق باسم وزارة الصحة برام الله صباح اليوم الخميس 5/3/2020 ، ان هناك عدد من الحالات المشتبه بها كانت بين عدد من الموظفين في احد فنادق محافظة بيت لحم ، اخذنا الفحوصات اللازمة وبانتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها .